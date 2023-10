Prefeitura de Tibau Transforma a cidade com Programa Avança Tibau

A cidade de Tibau está passando por uma grande transformação graças ao Programa Avança Tibau (PAT), uma iniciativa assinada pela gestão Lidiane Marques que está trabalhando com velocidade e eficiência.



O PAT realizou melhorias em toda a cidade, incluindo asfalto e iluminação em LED no Jardim de Alícia. Já o tão esperado Mercado Público está sendo construído na Avenida Tereza Patrício. Além disso, 50 casas foram construídas para famílias locais, 200 famílias foram beneficiadas pelo programa Tibau Solidário, e 150 famílias na zona rural receberam apoio agrícola. A saúde também foi aprimorada com novos equipamentos e salas para profissionais de enfermagem, além do merecido complemento financeiro.



O trabalho incansável da prefeitura de Tibau está realmente fazendo a diferença, tornando a cidade um lugar melhor para se viver, e estando cada vez mais em destaque pelo compromisso com o progresso e o bem-estar de sua comunidade. O Programa Avança Tibau está pavimentando o caminho para um futuro mais promissor para toda a comunidade.