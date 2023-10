Seleção de talentos marca a segunda audição do concurso "A Mais Bela Voz de Serra do Mel"

O concurso "A Mais Bela Voz de Serra do Mel" faz parte das festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do município de Serra do Mel. As festividades começaram no dia 1º e estão programadas para continuar até o dia 12, proporcionando não apenas uma celebração religiosa, mas também um palco para o talento local brilhar. A expectativa é que a fase final do concurso seja um evento emocionante, com os finalistas mostrando sua voz e todo o seu talento.

Na noite desta quinta-feira (05), a prefeitura de Serra do Mel promoveu a segunda audição do prestigiado concurso "A Mais Bela Voz de Serra do Mel". Dez talentosos candidatos se apresentaram, mas apenas cinco foram escolhidos para avançar para a próxima fase da competição, que promete ser emocionante.



Os finalistas que conquistaram seus lugares na competição foram: Cássia Ofélia, Francinaldo Oliveira, Fransueldo, Lara Beatriz e Teófilo Kaick. Eles agora se juntam aos cinco talentosos artistas que passaram na primeira fase eliminatória: Dan Monteiro, Letícia Duarte, Maelly Show, Maria Clara e Nana Souza.



De acordo com a organização do evento, os nove competidores eliminados terão ainda uma chance na repescagem e apenas um deles, terá a oportunidade de se juntar aos outros competidores na fase final, que acontecerá no dia 12 de outubro.



É importante destacar que o concurso "A Mais Bela Voz de Serra do Mel" faz parte das festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do município de Serra do Mel. As festividades começaram no dia 1º e estão programadas para continuar até o dia 12, proporcionando não apenas uma celebração religiosa, mas também um palco para o talento local brilhar.

A expectativa é que a fase final do concurso seja um evento emocionante, com os finalistas mostrando sua voz e todo o seu talento.