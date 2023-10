Câmara mirim de Grossos elege nove representantes de escolas públicas

O projeto Câmara Mirim é uma iniciativa da Câmara Municipal de Grossos, através do mandato do Vereador Dauster Renard, com a apoio do TRE/RN, que disponibilizou equipamentos e servidores, e da Prefeitura de Grossos, por meio das equipes das escolas participantes. A apuração dos votos foi na Câmara Municipal de Grossos, durante uma sessão solene, com a presença de vereadores, candidatos, Familiares, o vereador da cidade de Rafael Fernandes, Vinicius Oliveira, representantes das escolas, a Prefeita de Grossos, Cinthia Sonale e a servidora do TER Andressa Castro, da Escola Judiciária. Nove candidatos foram eleitos. E outros nove ficaram na suplência. Na sequência da apuração dos votos, os eleitos foram diplomados.

Mais de 250 estudantes participaram da votação para escolha dos representantes que vão compor a Câmara Mirim de Grossos. A votação aconteceu nos turnos da manhã e tarde desta quinta-feira (05), na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus.



A apuração dos votos foi na Câmara Municipal de Grossos, durante uma sessão solene, com a presença do Presidente da Câmara, Dauster Renard, os vereadores Antônio Gustavo, Alexandre Santos, Dorinha Silva e Cíntia Seabra, candidatos e familiares, o vereador de Rafael Fernandes, Vinicius Oliveira, de representantes das escolas, da Prefeita de Grossos, Cinthia Sonale. E a servidora do Tribunal Regional

eleitoral Andressa Castro, da Escola Judiciária.



“Hoje realizamos um grande sonho, servidor como meio de transmissão de bons exemplos, de cidadania, de ter os nossos jovens dentro dessa casa, criando, propondo e levando nossa cidade a outro patamar”, disse o Presidente da CMG, Dauster Renard, durante a Sessão Solene em que ocorreu a apuração dos votos.



Nove candidatos foram eleitos. E outros nove ficaram na suplência. Na sequência da apuração dos votos, os eleitos foram diplomados.



Eleitos



Pedro Jorge

Ester Amália

Maria Isabel

Erica Ellen

Maria Vitória

Luiana Rebeca

Anthony Pietro

Pietro Luiz

Gabriel Dantas





Votação



A votação foi acompanhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Grossos, Dauster Renard, às vereadores Dorinha Silva e Cíntia Seabra. Além da servidora da justiça eleitoral, Andressa Castro, e da Juíza Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, Andressa Luara. “Eu quero parabenizar a Câmara de Grossos, através do Presidente Dauster, por ter levado o projeto pra frente, dado essa oportunidade das crianças e adolescentes conhecerem como funciona o poder legislativo e lá na frente poderem votar mais consciente”, disse a Juíza durante a visita ao local de votação.



Quase 30 candidatos participaram do pleito. Estudantes do 6º, 7º e 8º ano das Escolas Municipais Sagrado Coração de Jesus, São José e Escola Estadual Manoel João.



A servidora da justiça eleitoral, Andressa Castro relatou como foi o dia de votação. “A eleição foi um sucesso, com alunos muito participativos, comprometidos, o que mostra que vale a pena acreditar nos jovens que são os eleitores do futuro e do presente também”.



Às urnas foram distribuídas em oito seções que contaram com o apoio de mesários voluntários. Ao chegar na respectiva seção, os eleitores apresentavam o título e eram encaminhado à cabine de votação. Tá qual em uma eleição comum.



A votação foi encerrada às 15h, após todos os participantes terem depositado o voto na urna.



O projeto Câmara Mirim é uma iniciativa da Câmara Municipal se Grossos com a apoio do TRE/RN, que disponibilizou equipamentos e servidores, e da Prefeitura de Grossos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, por meio das equipes das escolas participantes.