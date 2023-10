Gleydson Gadelha é o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no RN

Gleydson Gadelha é o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte. O procurador do Trabalho Antônio Gleydson Gadelha de Moura foi eleito em votação unânime do Colégio de Procuradores do MPT-RN realizada no dia 24 de agosto, para um mandato que irá exercer por dois anos. Ele toma posse, juntamente com todos os novos procuradores-chefes de todas as demais regionais do MPT no Brasil, no próximo dia 10, em Brasília. Gadelha substituirá o procurador do Trabalho Luis Fabiano Pereira, que esteve à frente da gestão da instituição nos últimos dois anos. Para atuar como procurador-chefe substituto, a gestão conta com o procurador do Trabalho Xisto Tiago de Medeiros Neto. A nova gestão conduzirá o MPT no RN até outubro de 2025.

O procurador do Trabalho Antônio Gleydson Gadelha de Moura é o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) desde a última segunda-feira (2).

Ele foi eleito em votação unânime do Colégio de Procuradores do MPT-RN realizada no dia 24 de agosto, para um mandato que irá exercer por dois anos. Ele toma posse, juntamente com todos os novos procuradores-chefes de todas as demais regionais do MPT no Brasil, no próximo dia 10, em Brasília.

Gadelha substituirá o procurador do Trabalho Luis Fabiano Pereira, que esteve à frente da gestão da instituição nos últimos dois anos. Para atuar como procurador-chefe substituto, a gestão conta com o procurador do Trabalho Xisto Tiago de Medeiros Neto. A nova gestão conduzirá o MPT no RN até outubro de 2025.

“Nosso projeto de gestão inclui a valorização dos servidores, o planejamento estratégico na área administrativa e a eficiência e o foco na inteligência nas investigações e na atuação institucional. O MPT vai continuar atuando no sentido da restauração dos direitos coletivos dos trabalhadores deteriorados nos últimos anos, com produtividade e valorização técnica do corpo funcional", destaca o novo procurador-chefe.

Perfis – Antônio Gleydson Gadelha de Moura é natural de Mossoró. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É procurador do Trabalho desde 2009, tendo antes atuado como técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É Mestre em Direito Constitucional pela UFRN, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e doutorando em Direito na Universidade Nove de Julho.

Foi professor de Direito Constitucional do Trabalho da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e da Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 21a. Região (ESMAT 21). Atuou como Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do MPT e Membro Avaliador do estágio probatório dos membros do MPT. O procurador tem histórico de atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS) e na Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONAETE) e atualmente é membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Xisto Tiago de Medeiros Neto é nascido em Natal e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1984. Exerceu a advocacia até 1992 e foi aprovado para o cargo de juiz do Trabalho no mesmo ano. Em 1993, foi aprovado em novo concurso e nomeado Procurador do Trabalho. Na área acadêmica, é especialista em Direito do Trabalho e em Direito e Cidadania, além de mestre em Direito Constitucional.

Atualmente cursa doutorado na UFPR, em convênio interinstitucional com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Integrou o corpo docente da UFRN, nos anos de 1998 e 1999, como professor substituto, e retornou a essa instituição, em 2004, como professor efetivo concursado, atuando hoje como professor adjunto nas áreas de graduação e pós-graduação do curso de Direito, e como coordenador da Revista jurídica In Verbis.