Laços de Sangue: Romário morto à tiros durante a novena em Frutuoso Gomes

Momento do ataque, haviam crianças e idosos por perto. Uma criança foi alvejada e levada para o Hospital Regional de Pau dos Ferros. Não corre risco de morte. Antônio Romário, baleado várias vezes e morreu no local, havia sido preso no dia 6 de novembro de 2015 e absolvido em julho de 2017 do assassinato do comerciante Galego de Bastião, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015, em Lucrécia. Este crime teria sido uma vingança patrocinada por Humberto Patrick Cavalcante de Oliveira e Marcelo Oliveira da Silva e o pistoleiro Ezequias Agostinho da Silva, o Galego Feio, e foi esclarecido na Operação Laços de Sangue, que investiga guerra entre famílias no Alto Oeste do Rio Grande do Norte e Alto Sertão da Paraíba que começou há cerca de 4 décadas.

O agricultor Antônio Romário da Silva Costa, de 33 anos, foi assassinado por volta das 21 horas desta sexta-feira, 6, em frente à Igreja Matriz da cidade de Frutuoso Gomes, no Oeste do Rio Grande do Norte. O áudio dos disparos foi registrado pela transmissão online da novena.

Na ocasião do ataque, uma criança também foi baleada. Ela foi socorrida para o Hospital Regional de Pau dos Ferros e não corre risco de morte. O corpo de Romário, que é filho de César Reinaldo, do Sítio Cachoeirinha, foi removido para exames no ITEP de Pau dos Ferros.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil da região, em parceria com a Paraíba, pois pode ter relação com vários outros assassinatos ocorridos nas últimas quatro décadas no Alto Oeste do Rio Grande do Norte e principalmente na região do Alto Sertão do Estado da Paraíba (PB).

O plantão regional da Polícia Civil de Patu acompanhou os trabalhos de perícia e remoção do corpo. Colheu as primeiras informações a respeito do caso, começando por levantar o perfil da vítima, Antônio Romário da Silva Costa, da comunidade de Cachoeirinha, de Frutuoso Gomes.





Antônio Romário havia sido preso pela Polícia Civil, numa operação que recebeu o nome de Laços de Sangue, no dia 6 de novembro de 2015, em sua residência, na localidade de Cachoeirinha, em Frutuoso Gomes, acusado de participação de um assassinato em Lucrécia.



Romário foi submetido a Júri Popular e absolvido, em julho de 2017, na Comarca de Mossoró (processo desaforado), da acusação de participação do assassinato do comerciante Francisco Valdemes da Silva, o Galego de Bastião, ocorrido em 5 de novembro de 2015, em Lucrécia.

No Júri, o advogado de defesa, Félix Gomes Neto, mostrou que Antônio Romário da Silva Costa, não era o mesmo Romário procurado pelo assassinato do comerciante Galego de Bastião. No caso, o advogado mostrou que o cliente estava preso injustamente.

Os demais acusados, Ezequias Agostinho da Silva, o Galego Feio, a época com 31 anos, e também Marcelo Oliveira da Silva, conhecido como O Padre, na época com 24 anos, pegaram dez anos de prisão. O outro envolvido neste caso é Humberto Patrick Cavalcante de Oliveira, o Gordo, de 33 anos, não foi preso à época. Deve ser levado a Júri quando um dia for capturado.