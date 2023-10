Polícia Civili prende suspeito de matar Jordanya e o namorado

Jordanya Stefany Feitoza Barbalho, de 21 anos, e o namorado dela, o adolescente Guilherme Martins Matos, de 16 anos, foram executados no dia 15 de agosto passado, no Abolição IV, em Mossoró-RN; Alessandro Vinícius Martins, de 18 anos, é um dos investigados pelo duplo homicídio. Além da prisão, também foram realizadas buscas e apreensão com autorização da Justiça. A Polícia pede que a população forneça mais informações para que este caso e outros sejam esclarecidos e os criminosos presos.

A Polícia Civil prendeu Alessandro Vinícius Martins, de 18 anos, um dos suspeitos de matar Jordanya Stefany Feitoza Barbalho, de 21 anos, e o namorado dela, o adolescente Guilherme Martins Matos, de 16 anos, no dia 15 de agosto passado, no Abolição IV, em Mossoró-RN.

Este duplo homicídio foi destaque no Portal Mossoró Hoje. Na noite do dia anterior, também ocorreu outro assassinato em Mossoró, que teve como vítima o preso de justiça Jhon Lennon Menezes da Silva, conhecido por Gargamel, na região do Bairro Aeroporto

A prisão contra Alessandro Vinícius pelo duplo homicídio é temporária. O caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a prisão contou com apoio dos agentes lotados na Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE).



O suspeito estava na garupa de um mototáxi e não reagiu à abordagem policia. Após a prisão, foi conduzido para DHPP, onde foi interrogado e em seguida liberado para fazer exame de corpo delito e conduzido ao sistema prisional.

Com a prisão do suspeito e as buscas e apreensões realizadas, os policiais esperam avançar nas investigações e chegar o nome do outro ou outros acusados do mesmo crime. Para o esclarecimento deste e de outros casos, é fundamental que a população ajude.

A “Operação Paz” que iniciou na primeira quinzena de setembro, ocorre simultaneamente em 12 estados da federação e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Todas as forças de segurança estaduais participam das ações.

O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, agindo sobre os fatores que mais fomentam tais crimes, como o tráfico de drogas e a formação de organizações criminosas. No RN, a ação é coordenada pela DHPP.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.