ITEP acionado para duas ocorrências, um assassinato e um acidente, na região de Apodi

A vítima do assassinato foi Adalberto de Lima Araújo, de 41 anos, no bairro Bacurau, neste sábado, 14, na cidade de Apodi-RN. Neste caso, o corpo foi removido para exames em Mossoró. A segunda vítima identificada até agora por Jeandro, de Taboleiro Grande. Ele sofreu acidente na BR 405 e morreu. O amigo dele, de nome Wesley, foi socorrido para Pau dos Ferros. O corpo de Jeandro foi removido para exames em Pau dos Ferros.

O Instituto Técnico-científico de Perícia registrou mais duas mortes violentas, desta vez na região do município de Apodi. A primeira, no sábado, e a segunda, neste domingo, 15.

No bairro Bacurau, no município de Apodi, Adalberto de Lima Araújo, de 41 anos, foi morto com vários tiros. O corpo, neste caso, foi removido para exames no ITEP, em Mossoró.

Deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Apodi, assim como o duplo homicídio que ocorreu em Felipe Guerra na noite de sexta-feira, 13.

Na localidade de Santa Maria, em Itaú, Jeandro, de Taboleiro Grande, pilotando uma moto no início da manhã deste domingo, teria batido em uma árvore e morreu no local.

O amigo dele, de nome Wesley, também da cidade de Taboleiro Grande, estava de passageiro e quebrou as duas pernas e foi socorrido para o Hospital Regional de Pau dos Ferros.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada ao local e informou:

ACIDENTE COM ÓBITO e FERIDO GRAVE

Em Itau, no km 111 da BR405, às 06h00 do dia 15/10/2023, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto fixo entre uma motocicleta ainda não identificada e uma árvore à margem da rodovia, com confirmação do óbito do condutor da motocicleta ainda não identificado e um ferido grave provável passageiro. Ocorrência em andamento, equipe PRF em deslocamento para o no local. PM no local, Polícia Civil e ITEP acionados pela PM.

A Polícia Militar foi acionada ao local, para os primeiros procedimentos enquanto a PRF chega. A Polícia Civil e o ITEP foram acionados para remover o corpo para exames.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Portalegre.