Polícia prende suspeito de homicídio ocorrido em Pau dos Ferros; outros dois estão foragidos. Vagner Vinícius Matias Justino foi preso nesta quarta-feira (18). Ele é suspeito de ter participado do assassinato de João Paulo Marcelino do Nascimento, no dia 03 de outubro de 2023. Outro dos suspeitos, Sinésio Ricardo da Silva e Pedro Lucas da Silva Medeiros, encontram-se foragidos. A vítima, que morava em Natal e estava visitando o município, foi raptada do bairro Paraíso e executada em uma região de mata. Na época, um menor foi apreendido, por suspeita de ser o autor dos disparos que mataram João Paulo.

Um homem identificado como Vagner Vinícius Matias Justino foi preso, na manhã desta quarta-feira (18), suspeito de ter participado da execução de João Paulo Marcelino do Nascimento, no dia 03 de outubro de 2023.

A vítima, que morava em Natal e estava visitando o município, foi raptada do bairro Paraíso e executada em uma região de mata. Na época, um menor foi apreendido, por suspeita de ser o autor dos disparos que mataram João Paulo.



A prisão de Vagner aconteceu no âmbito da “Operação Paz”. Mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos por policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Pau dos Ferros).

Além do suspeito preso durante o cumprimento dos mandados, outros dois foram identificados e seguem foragidos da Justiça. São eles: Sinésio Ricardo da Silva e Pedro Lucas da Silva Medeiros.

A ação policial também contou com a participação de equipe da 55ª Delegacia de Polícia Civil (DP de São Miguel) e da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), assim como o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN).

O suspeito preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A “Operação Paz”, que teve início no início de setembro, ocorre simultaneamente em 12 estados da federação e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Todas as forças de segurança estaduais participam das ações. O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, agindo sobre os fatores que mais fomentam tais crimes, como o tráfico de drogas e a formação de organizações criminosas. No RN, a ação é coordenada pela DHPP.