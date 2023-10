Homem é assassinado a tiros no Promorar; mais cedo, criminosos tentaram contra a vida do irmão da vítima. O caso aconteceu por volta das 12h desta quarta-feira (18). Fabrício da Silva Felipe, 27 anos, foi assassinado dentro da própria residência, no Conjunto Promorar. Por volta das 8h, o irmão dele, que não teve o nome divulgado, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na mesma casa. Ele foi socorrido com vida para o HRTM. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, informações colhidas com familiares apontam que as mesmas pessoas teriam praticado os dois crimes. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Este é o segundo crime de homicídio registrado em Mossoró em menos de 12h.

FOTO: PASSANDO NA HORA