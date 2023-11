Réu é condenado por três crimes em júri popular realizado nesta terça (7), em Mossoró. Daniel Berg Felipe da Silva sentou no banco dos réus do Fórum Desembargador Silveira Martins nesta terça-feira (7), para responder pelo homicídio de Fabricio Antônio da Costa Leite, de 21 anos. Por este crime, o réu foi condenado a pena de 18 anos e 9 meses. Daniel também foi condenado por outros dois crimes, sendo estes comunicação falsa de sequestro (pena de 1 mês e 18 dias) e posse ilegal de munição (pena de 1 ano e multa); a pauta do TJP segue nesta quarta-feira (8) com o julgamento de Weslley Borges da Silva. Ele é acusado de ter matado a tiros Italo Gabriel Rodrigues Nunes, no dia 30 de janeiro de 2022, no Clube da Caixa, localizado na Av. Presidente Dutra, no Alto de São Manoel.

O corpo de jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró considerou Daniel Berg Felipe da Silva culpado pelo homicídio de Fabricio Antônio da Costa Leite, de 21 anos. O crime aconteceu no dia 28 de julho de 2022, em frente a uma pizzaria do bairro Nova Betânia, em Mossoró.

Daniel sentou no banco dos réus do Fórum Desembargador Silveira Martins nesta terça-feira (7). Com decisão dos jurados, o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros aplicou uma pena de 18 anos e 9 meses pelo homicídio, que deverá ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.



O réu ainda foi condenado por outros dois crimes. Na época do homicídio, quando a polícia localizou o carro utilizado no crime, que estava em nome de Daniel, ele chegou a dizer que havia sido sequestrado. Com ele, também foram localizadas algumas munições.

Diante disto, por comunicação falsa de sequestro, ele pegou uma pena de 1 mês e 18 dias, além de 1 ano e multa por posse ilegal de munição.





JÚRI POPULAR DESTA QUARTA (8)

Nesta quarta-feira (8) o Conselho de Sentença se reunirá para julgar Weslley Borges da Silva. Ele é acusado de ter matado a tiros Italo Gabriel Rodrigues Nunes, no dia 30 de janeiro de 2022.

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu no Clube da Caixa, localizado na Av. Presidente Dutra, no Alto de São Manoel, em Mossoró.

Segundo o inquérito policial, Weslley teria chegado ao local em uma motocicleta, desceu do veículo, entrou no clube e matou Ítalo a tiros, sem que este tivesse chances de defesa.

O réu foi reconhecido pela companheira da vítima, que estava no local no momento do crime, bem como foi possível rastrear seus passos naquele dia, visto que fazia uso de tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte, representado pelo promotor Ítalo Moreira Martins, deverá sustentar a tese de homicídio qualificado.

A defesa do réu ficará a cargo dos advogados Thiago Gurgel Andrade Silva e Hiago Barbalho Medeiros.

O júri deverá ser iniciado por volta das 9h, sendo presidido pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.