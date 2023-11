Júri absolve acusado de jogar o carro por cima da ex-companheira e depois golpeá-la a pedradas. Alcimar Fernandes da Silva foi absolvido da acusação de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Boa Vista. O promotor Armando Lúcio Ribeiro disse entender que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas, inclusive, apresentando contradição no momento em eles entenderam que o réu não praticou lesão corporal contra a mulher, mas praticou contra o atual companheiro dela. O júri terminou por volta das 16h30. Com a decisão, Alcimar voltou em liberdade para casa.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró decidiu que Alcimar Fernandes da Silva era inocente da acusação de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira.

O homem foi a júri popular na manhã desta segunda-feira (13), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

Ele era acusado de, no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Boa Vista, ter avançado com seu carro por cima da motocicleta onde estavam a ex-companheira dele e o atual companheiro dela.

Após derrubá-los, Alcimar ainda pegou uma pedra e desferiu três golpes contra a cabeça da mulher. Ela foi salva graças a populares, que conseguiram contê-lo.

O júri popular foi iniciado por volta das 9h, com o sorteio do conselho de sentença. A sessão foi presidida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.



A acusação, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, foi realizada pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro. Já a defesa do réu foi realizada pelo advogado Pedro Fernandes de Queiroz Júnior.

Apesar das provas apresentadas, os jurados decidiram que o réu não era culpado de tentativa de feminicídio.

O promotor Armando Lúcio Ribeiro disse entender que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas, inclusive, apresentando contradição no momento em eles entenderam que o réu não praticou lesão corporal contra a mulher, mas praticou contra o atual companheiro dela.

O júri terminou por volta das 16h30. Com a decisão, Alcimar voltou em liberdade para casa.