Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Mossoró, na região da Ilha de Santa Luzia. A polícia civil foi acionada por volta das 6h desta terça-feira (21). O corpo estava no rio, próximo à terceira ponte da Av. Presidente Dutra, na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró. De acordo com o delegado Luís Antônio, quando os bombeiros fizeram a retirada do corpo da água, ele apresentava uma forte lesão na cabeça, o que indica que pode se tratar de um crime de homicídio. A vítima não estava portando documentos. O corpo foi removido para exames, que irão definir a causa oficial da morte, e ficará no Itep até que algum familiar apareça para reconhecê-lo.

FOTO: REPRODUÇÃO