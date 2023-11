Ezequiel se reúne com presidente e vice do TJ para debater reorganização nas comarcas do interior do RN. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (23). “A Assembleia tem tido sempre uma atenção especial com os projetos apresentados pelos demais poderes, tendo como prioridade contribuir para a melhoria dos serviços a favor da população potiguar”, disse o deputado Ezequiel Ferreira. O desembargador Amílcar Maia, presidente do tribunal, enfatizou que a proposta não promove nenhum impacto ou alteração no orçamento. Segundo o magistrado, o objetivo é promover uma melhoria no atendimento às necessidades da sociedade.