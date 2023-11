Allyson anuncia nesta segunda duplicação das pontes da Av Presidente Dutra, em Mossoró

Além de obras de mobilidade urbana, o prefeito Allyson Bezerra, acompanhado de secretários e vereadores, vai anunciar cerca de 20 obras, alcançando as áreas de infra-estrutura, saude e educação, na segunda fase do Programa Mossoró Realiza, em solenidade no final da tarde desta segunda-feira, 27, na Rua Benífio Filho, no Grande Alto São Manoel.

O prefeito Allyson Bezerra lança na tarde desta segunda-feira, 27, as obras de duplicação das pontes da Avenida Presidente Dutra, e outras 20 obras importantes em Mossoró, em solenidade na Rua Benício Filho, no grande Alto São Manoel, em Mossoró.

Esta é a segunda fase do Programa “Mossoró Realiza”, considerado o maior programa de metas e investimentos da História de Mossoró, chegando com ais obras e desenvolvimento ao município de Mossoró. As obras da primeira fase do programa estão em andamento.

Além da mobilidade urbana, as obras desta fase do programa vão alcançar também as áreas de saúde, educação e infraestrutura na cidade e na zona rural. As pontes de acesso ao Grande Alto São Manoel, pela Av Presidente Dutra, estão deterioradas e estreidas para o fluxo de veículo diário que passam pelo local.

Toda a população e autoridades municipais estão convidadas a participar da solenidade, que será realizada em uma das ruas que foi beneficiada com obras da primeira fase do Programa Mossoró Realiza. Além da rua será completamente restaurada, a equipe de gestão do prefeito Allyson Bezerra fez a ponte de acesso ao Bairro Planalto 13 de Maio, para quem está trafegando pela Av Presidente Dutra.

“Mossoró segue em progresso. Estamos avançando e transformando a realidade da nossa cidade. Investimento sendo aplicado para o povo, dando melhor qualidade de vida ao cidadão. Será um grande momento de anúncio de novas obras tão sonhadas pelo nosso povo”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

O evento também será transmitido ao vivo no canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube, a partir das 16h30.