Final de semana violento com homicídios e acidentes fatais em Mossoró e região. Entre o sábado (25) e a manhã desta segunda-feira (27) a polícia registrou um homicídio, uma tentativa de assalto que terminou com uma assaltante morto e outro baleado, e um acidente com vítima fatal, na cidade de Mossoró, além de acidentes com óbitos em Assu, Macau, Upanema e Baraúna. Os corpos de todas as vítimas foram removidos para exames na sede do Itep, em Mossoró. As equipes de polícia civil das respectivas cidades vão investigar os casos.

O final de semana foi violento em Mossoró e cidade da região. A polícia registrou um homicídio, uma tentativa de assalto que terminou com um assaltante morto e outro baleado, e um acidente com vítima fatal, na capital do oeste, além de acidentes com óbitos em Assu, Macau, Upanema e Baraúna.

Os casos foram registrados entre o sábado (25) e a manhã desta segunda-feira (27).





PRIMEIRO HOMICÍDIO EM MOSSORÓ

Na tarde do sábado (25), o ex-presidiário Wemerson Ferreira Pereira, conhecido como “Correria”, de 27 anos, foi assassinado a tiros no Santa Helena.

Segundo a PM, um suspeito chegou em frente à casa da vítima, em veículo, e mandou chamá-la. Quando Wemerson saiu, foi alvejado com vários tiros.

O homem ainda chegou a ser socorrido para o Unidade de Pronto Atendimento do bairro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.





MACAU

Em Macau, por volta das 3h40 deste domingo (26), duas pessoas, que transitavam em uma motocicleta, se envolveram em um acidente. O condutor, um homem de 28 anos, não identificado, morreu no local.

O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, no Km 03 da BR 406. As causas do acidente ainda não foram identificadas. A PRF também não soube informar se há outro veículo envolvido.

A passageira da motocicleta, que também ainda não foi identificada, foi conduzida para o hospital em Natal, em função das lesões graves decorrentes do acidente.





UPANEMA

Já durante a manhã do domingo, um acidente foi registrado nas proximidades da comunidade Miranda, zona rural do município de Upanema. O caso resultou na morte de um adolescente e em outra pessoa gravemente ferida.

Segundo a PM, Antônio Janailson de Bezerra, de 30 anos, trafegava com o entediado, um jovem de 16 anos, quando a motocicleta em que eles estavam foi atingida na parte traseira, por um carro.

O condutor perdeu o controle da motocicleta, as duas vítimas caíram e acabaram sendo atropeladas pelo carro.

O adolescente morreu no local. Já Antônio Janailson foi socorrido com vida para o hospital de Caraúbas e, em seguida, transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O nome do condutor do carro não foi divulgado.





ASSU

Em Assu, uma mulher, cujo nome ainda não foi confirmado, trafegava em um motocicleta, também neste domingo, nas proximidades do 10º Batalhão da PM, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com uma mureta de concreto.

O impacto da batida foi tão violento que o capacete dele partiu-se ao meio. Ela morreu no local.





POPULAR REAGE A ASSALTO E MATA ASSALTANTE EM MOSSORÓ

Já no início da noite, uma tentativa de assalto terminou com um assaltante morto e outro ferido, após a vítima reagir, na cidade de Mossoró. O caso aconteceu ao lado da Igreja Betel, no Planalto 13 de Maio.

De acordo com a PM, um policial rodoviário federal chegava na igreja em seu carro, acompanhado da esposa grávia, quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto.

O policial conseguiu sair do carro e trocou tiros com os assaltantes. O piloto da moto, identificado como Ronaldo Rallyson de Araújo Lima, de 26 anos, foi alvejado e morreu no local.

Já o garupa, que também foi baleado, conseguiu correr até a UPA do São Manoel, em busca de ajuda. Ele foi atendido no local e, em seguida, transferido para o HRTM. No momento, encontra-se internado, sob custódia da polícia.





ACIDENTE EM MOSSORÓ

Também na noite de ontem, um ciclista de 46 anos, identificado como Antônio Mário Gomes de Brito, morreu vítima de acidente de trânsito, no bairro Santo Antônio.

O caso foi registrado na Rua Prudente de Morais, ao lado do Posto Olinda. Antônio Mário trafegava em sua bicicleta, quando perdeu o equilíbrio e acabou colidindo com um carro que passava no local. Ele bateu no retrovisor do veículo, caiu e morreu na hora.

O motorista permaneceu no local. Ele acionou o Samu, mas a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou.





BARAÚNA

Já na manhã desta segunda-feira (27), Francisco Lucas da Silva Lima morreu ao colidir sua motocicleta com um caminhão, no município de Baraúna.

Segundo informações da PM, o jovem trafegava próximo a um supermercado da cidade, quando colidiu na traseira de um caminhão que estava parado.

A vítima morreu no local.

Os corpos de todas as vítimas foram removidos para exames na sede do Itep, em Mossoró. As equipes de polícia civil das respectivas cidades vão investigar os casos.