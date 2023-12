Mulher atropelada por caminhonete em Apodi morre no HRTM, em Mossoró. Maria da Conceição Mota, de 46 anos, entrou em óbito na manhã desta quarta-feira (29). Ela estava internada no Hospital Regional Tarcísio Maia desde a noite desta terça-feira (28), após ser vítima de atropelamento, no início da noite, em Apodi. A mulher caminhava com uma amiga, na BR-405, próximo ao fórum da cidade, quando as duas foram atingidas por uma S10. O veículo invadiu a pista onde estavam as vítimas, após colidir com um carro pipa, na pista contrária. As causas e responsabilizações do acidente serão investigados pela polícia civil.

FOTO: REPRODUÇÃO