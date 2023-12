ALRN vai homenagear personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação. A solenidade irá acontecer no plenário Clóvis Motta, às 14h, nesta terça-feira (12). Estão sendo concedidas as medalhas de Mérito Legislativo, Mérito em Segurança Pública, Mérito Educacional Noilde Ramalho, Mérito Cultural Câmara Cascudo, Mérito Social Maria do Céu Fernandes, Mérito Direitos Humanos Marcos Dionísio, Mérito Desportivo Marinho Chagas e Mérito do Trabalho Voluntário Irmã Lúcia Montenegro.

Escolhidas pelos parlamentares, as personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação serão homenageadas nesta terça-feira (12), em sessão solene na sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A solenidade irá acontecer no plenário Clóvis Motta, às 14h.

Estão sendo concedidas as medalhas de Mérito Legislativo, Mérito em Segurança Pública, Mérito Educacional Noilde Ramalho, Mérito Cultural Câmara Cascudo, Mérito Social Maria do Céu Fernandes, Mérito Direitos Humanos Marcos Dionísio, Mérito Desportivo Marinho Chagas e Mérito do Trabalho Voluntário Irmã Lúcia Montenegro.

A Medalha do Mérito Social "Maria do Céu Fernandes" reconhece pessoas que tenham se dedicado à causa social; o Mérito Cultural "Câmara Cascudo", por sua vez, destina-se ao reconhecimento do trabalho dos artistas para a manutenção das tradições potiguares e fomento da cultura.

Já a Medalha do Mérito Legislativo é direcionada a pessoas que comprovadamente tenham oferecido contribuições de relevância para o desenvolvimento do Estado.

A Medalha do Mérito Educacional Noilde Ramalho foi instituída no Parlamento para os profissionais da área de educação que tenham prestado relevantes serviços ao Estado do Rio Grande do Norte.

“Com esta importante honraria, nossa Casa homenageia as pessoas pelo seu trabalho, dedicação e por serem exemplos em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento dos potiguares”, destacou o presidente do Legislativo, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

HOMENAGEADOS:

Maria Luci Gomes Maia

Sebastião Dias Filho

Cristiano Gomes de lima Júnior

Franklin Jorge do Nascimento Roque

Arnaldo Neto Gaspar

Dr. Paulo Xavier

Edmilson Pereira de Assis

Maria Neíze de Andrade Fernandes

Pastor Elinaldo Renovato de Lima

José de Arimateia Silva

Carlos André Nascimento

Ayrton Lucas Dantas de Medeiros

João Paulo Silvano

Sônia Alexandre da Costa

Cel. Marcondes Rodrigues Pinheiro

Major Emerson Mendes da Silva Almeida

Soraia Maria Bezerril Castelo Branco

Irmã Maria Socorro Lima

Ilca Bezerra de Araújo

Bispo Dom Mariano Mazana

Mércia Maria Almeida de Carvalho (In memoriam)

Manoel Alves do Nascimento