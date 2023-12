Júri condena assassinos de Eliel Ferreira; penas ultrapassam os 20 anos de prisão

As penas terminaram de ser proferidas por volta das 22h horas desta quarta-feira (13). Às 18h50 o conselho de sentença se retirou para deliberar sobre as informações que foram apresentadas nos dois dias de julgamento, iniciado na manhã desta terça-feira (12). Ialamy Gonzaga, conhecido por Junior Preto, de 40 anos, Francisco de Assis Ferreira da Silva, conhecido por Neném, e Josemberg Alexandre da Silva, conhecido por Beberg, de 38 anos, também foram condenados por uma tentativa de homicídio contra Lucas Emanoel. Com a decisão do conselho de sentença pela condenação, a dosimetria estabelecida foi 23 anos para Ialamy, 25 anos para Francisco e 22 anos para Josemberg, todas devendo ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado.