Mossoró disponibiliza vacinas contra a Covid-19 em todas as UBSs do município. "A população deve se manter atenta às atualizações e recomendações das autoridades de saúde. As pessoas que fazem parte do público-alvo da nova estratégia nacional de vacinação devem procurar se proteger contra a doença e seus agravos. Nossas equipes estão prontas para receber os grupos prioritários, fornecendo orientações e disponibilizando as vacinas para cada tipo de público nas nossas unidades básicas de saúde", destacou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

Desde 1° de janeiro de 2024, uma nova estratégia de vacinação contra a Covid-19 entrou em vigor em todo o país. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) incluiu a proteção no calendário de vacinação infantil, contemplando crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade.

Ademais, são contemplados grupos prioritários como idosos e imunossuprimidos, por exemplo; e pessoas que não completaram o esquema primário de vacinação contra a Covid-19.

O Ministério da Saúde também passou a recomendar uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com cinco anos de idade ou mais e maior risco de desenvolver formas graves da doença, independentemente do número de doses prévias recebidas.

Além disso, haverá a oferta da proteção para pessoas com mais de cinco anos – mesmo aquelas não pertencentes aos grupos prioritários – que não foram vacinadas anteriormente ou receberam apenas uma dose. Elas poderão iniciar ou completar o esquema primário – composto por duas doses num intervalo mínimo de quatro semanas entre elas.

Nos grupos prioritários, o intervalo entre as doses será de seis meses. Integram os grupos: pessoas com 60 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas; gestantes e puérperas. Para os demais públicos, o intervalo será anual: pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente ou comorbidades; pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; população em situação de rua.

"A população deve se manter atenta às atualizações e recomendações das autoridades de saúde. As pessoas que fazem parte do público-alvo da nova estratégia nacional de vacinação devem procurar se proteger contra a doença e seus agravos. Nossas equipes estão prontas para receber os grupos prioritários, fornecendo orientações e disponibilizando as vacinas para cada tipo de público nas nossas unidades básicas de saúde", destacou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

A Prefeitura de Mossoró disponibiliza as vacinas contra a Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas zonas urbana e rural do município. A população pode buscar o serviço nas unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.