PM apreende um adolescente e recupera objetos roubados durante Arrastão em São Cristóvão

Durante todo o dia desta segunda-feira (15) policiais da Rocam e do 12º Batalhão de Polícia Militar realizaram patrulhamento em todo o entorno da região de Areia Branca, com o objetivo de localizar os responsáveis por praticarem um arrastão na Praia de São Cristóvão e balearem um policial durante a fuga. Um dos suspeitos acabou morto, no início da tarde, durante um confronto. Já durante a noite, a polícia conseguiu capturar outro e recuperar, além de alguns dos objetivos roubados, uma arma e munições.