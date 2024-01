Vítima de rapto nesta segunda-feira é encontrado morto no Pirrichil

Daniel Sousa Nascimento, de 31 anos, havia sido raptado de casa nesta segunda-feira, 15, na região da favela do Pirrichil, no Grande Alto São Manoel, em Mossoró-RN. Policiais bombeiros e militares encontraram o corpo numa cova rasa, no final da manhã desta terça-feira, 16. A delegada Cristiane Magalhães disse que o corpo apresentava sinais de tortura.

A Polícia confirmou no final da manhã desta terça-feira, 16, a terceira ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional em Mossoró no ano de 2024.

A vítima é Daniel Sousa Nascimento, de 31 anos, que havia sido raptada de casa nesta segunda-feira, 15, na região da favela do Pirrichil, no Grande Alto São Manoel, em Mossoró-RN.

Nesta terça-feira, policiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar conseguiram localizar o corpo numa cova rasa, com sinais de violência, numa região de mata no mesmo bairro.





Com o corpo localizado, a Polícia Civil foi acionada juntamente com peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) para iniciar as investigações do caso.

A delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, disse, em entrevista no local, que a vítima havia sido torturada, antes de ser morta e enterrada numa cova rasa ao lado do riacho.

A delegada disse que vai aguarda a presença dos familiares na DHPP para descobrir como tudo aconteceu, traçar um perfil da vítima para tentar chegar aos responsáveis pelo crime.





HOMICÍDIO TENTADO

Valdecir Ferreira, o Badel, sofreu vários tiros no início da manhã desta terça-feira, 16, nas imediações do SENAI, no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

Foi Socorrido pelo SAMU em estado muito grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O caso deve ser investigado em inquérito policial na polícia Civil.





Os outros casos

O técnico em refrigeração Robson Salviano de Sousa Pereira, de 36 anos, foi executado ao lado do Campo da Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio (Detalhes AQUI).

Já Fábio Rodrigues de Andrade, o Bodin, de 41 aos, foi morto numa casa abandonada perto do Supermercado Queiroz, no bairro Aeroporto II (Detalhes AQUI).