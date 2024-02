Zenaide Maia elogia Allyson Bezerra por investir em saúde primária

Para a senadora, o correto é o cidadão ter acesso a meios para não ficar doente e isto só é possível investindo em saúde preventiva, exatamente o que o prefeito Allyson Bezerra está fazendo, construindo Unidades de Saúde Básica no Rincão, Hipólito e Nova Mossoró. Também em saúde mental, construindo Unidades de Caps no Abolição II e no bairro Nova Betânia. Zenaide Maia, que é médica, e o prefeito Allyson, em contato com a imprensa, destacaram a importância destes investimentos para evitar que a população fique doente.

A senadora da república Zenaide Maia visitou as obras de três Centros de Atenção Psicossocial e de três unidades de Saúde, em Mossoró, e na ocasião elogiou a iniciativa do prefeito Allyson Bezerra de investir no fortalecimento da saúde primária, assim como reconheceu e enalteceu a rapidez com que as obras estão sendo tocadas.

“Vou mostrar isto em Brasília”, disse a senadora Zenaide Maia, que destinou recursos para estas obras, que também tem participação de recursos do município. A primeira visita, foi a construção da UBS no bairro Nova Mossoró, ainda no início da manhã.

A outra UBS que está em construção é para os moradores do Assentamento Hipólito, nas margens da BR 304, no trecho entre Mossoró e Assu. Nesta comunidade, o atendimento de saúde a população dos assentamentos da região era feito nas casas, sem a menor condição. “Este investimento é um dos fatores que garante que o homem do campo continue a trabalhar no campo, produzir o alimento que nós consumimos”, diz a senadora Zenaide.

A terceira UBS em construção visitada pelo prefeito Allyson Bezerra e pela senadora Zenaide Maia foi no bairro Rincão. Segundo o prefeito Allyson Bezerra, esta comunidade também sofria com a ausência de um aparelho de saúde que garantisse um bom atendimento de saúde a população e também qualidade de trabalho para o profissional de saúde.

As obras dos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão em ritmo acelerado, visando melhorar os atendimentos oferecidos. O primeiro a receber a visita do gestor e da senadora foi a unidade de Caps Infantil que está sendo construído no Abolição II.



Os CAPSs são unidades de saúde mental que têm como objetivo promover o cuidado, a reabilitação psicossocial e a reinserção social de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Isso contribui para a otimização do acolhimento e tratamento dos pacientes, garantindo-lhes um ambiente adequado e acolhedor.

Além disso, o ritmo acelerado das obras demonstra o compromisso da Prefeitura de Mossoró em proporcionar uma estrutura física eficiente e confortável que garante um atendimento de qualidade. “Estamos aqui hoje para mostrar o andamento da obra do CAPS infantil, do CAPS 2 e ainda do CAPS álcool e droga. São três CAPS que irão substituir hoje os espaços locados que existem na cidade, que não tem a qualificação exigida em sua parte estrutural. Então será mais saúde em um equipamento com toda qualidade para o atendimento”, frisou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.





O investimento nas obras dos CAPSs reflete a importância dada à saúde mental no município e a busca por uma assistência mais humanizada e inclusiva.

“Estamos hoje fazendo visita às obras dos CAPS que estão aceleradas, com muita gente trabalhando gerando emprego e renda. Estamos investindo aqui no CAPS Adulto mais de 3 milhões e 600 mil reais, no CAPS Álcool e droga R$ 2 milhões e 200 e no infantil também 2 milhões e 100 reais, então um investimento de mais de 9 milhões de reais nos três equipamentos”, detalhou Rodrigo Lima, titular da Secretaria de Infraestrutura.

Com essas melhorias, haverá a ampliação do acesso aos serviços de saúde mental, contribuindo para a promoção do bem-estar psíquico da população. A senadora Zenaide Maia teve um papel importante para garantir os recursos para construção desses e de outros equipamentos de saúde, a parlamentar ficou satisfeita ao ver o progresso das obras.

Zenaide Maia, senadora da República

“Hoje, visitando obras de equipamentos que têm uma importância fundamental na saúde do povo de Mossoró. E dizer o seguinte, esse CAPS-AD, a gente já passou pelo CAPS-2, que é justamente tratar a saúde mental psicológica, e a gente sabe que o Brasil hoje tem uma necessidade imensa. Existe uma demanda reprimida de pessoas depois da pandemia, que ficaram com problemas de saúde mental, e também que muitos quando têm problemas de saúde mental, procuram fuga no álcool ou na droga. Nesses equipamentos teremos um local digno de trabalho tanto para os trabalhadores da saúde como para a população que vai ser atendida”, ressaltou Zenaide Maia.

Na rua Amaro Duarte, no bairro Nova Betânia, acontece obras na construção do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD III). No local; também está sendo construído o Centro de Atenção Psicossocial Antônio Herculano (Caps II) no bairro Abolição II, está sendo construído o Caps Infantil, as equipes seguem trabalhando de forma acelerada, adiantando o cronograma elaborado pela Prefeitura.