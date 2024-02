Ataque à tiros deixa um morto e três baleados em Caraúbas-RN

Entre as vítimas, uma menina de 4 anos, que sofreu tiros nos braços e nas costas. Ela foi atendida inicialmente o Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva, em Caraúbas, e, em seguida, transferida para Mossoró-RN. O jovem Alan Carlos Leite Pereira, de 20 anos, possível alvo dos atiradores, morreu no local. O caso já está sendo investigado pela polícia judiciária

Uma criança de apenas 4 anos (nome preservado) foi atingida por estilhaços de bala no braço e nas costas na tarde desta segunda-feira, 12, no município de Caraúbas-RN.

O possível alvo dos atiradores, que estavam num Prisma verde-escuro, era o jovem Alan Carlos Leite Pereira, de 20 anos, que também foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Os irmãos de Alan Carlos, identificados como Antônio Leite Pereira Junior, de 34 anos, e Armando de Oliveira Pereira, de 27 anos, também foram baleados nos braços e pernas.

O ataque aconteceu numa casa de assentamento nas margens da RN 117, em frente ao parque de Vaquejada Antônio Cézar Menezes, na zona rural do município de Caraúbas.

Segundo informa o site Icem Caraúbas, de Gidel Morais, a criança apresentou quadro mais preocupante, em função do tiro nas costas, e foi transferida para Mossoró.

A Polícia Militar foi acionada ao local e as vítimas socorridas para o Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva. A Polícia Civil foi acionada com o ITEP ao local.

Em contato com o MH, os policiais falaram que era cedo para opinar a respeito do que teria motivado o ataque. Vão conversar com as testemunhas e familiares das vítimas.