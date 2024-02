Chega ao quinto dia de caçada aos fugitivos da Penitenciária Federal

A força tarefa formada por mais de 300 homens da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil e também a Polícia Penal Estadual e Federal, acreditam ter cercado uma região onde os fugitivos Tatu e Martelo estão refugiados no mato. Eles contam com apoio de helicópteros, drones, cães farejadores e inúmeras viaturas circulando e revistando quem entrar e sai da região. Neste domingo, o próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski chega a Mossoró para acompanhar os trabalhos.

Terminou sem sucesso o quarto dia de buscas aos fugitivos Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 34 anos. O trabalho da Força Tarefa, composta com mais de 300 policiais, usando helicópteros, drones, cães farejadores, dezenas de viaturas patrulhando e revistando quem entra e quem sai da região, se concentram na região entre a Penitenciária Federal e a Serra Mossoró-RN.

Esta região fica ao lado de onde os dois fugitivos teriam feito um casal refém, se alimentado, assistido TV e fugido, em seguida, levando dois celulares e alimentos.

Nesta região, a reportagem do PORTAL MOSSORÓ HOJE encontrou equipes de policiais militares, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal e Penal estadual e federal, revistando os veículos que circulam na região. Ao menos um helicóptero é visto o tempo todo sobrevoando a região durante todo o dia e também à noite. Por terra, viaturas com homens armados e cães fazem o trabalho de buscas.

Porém, após uma casa ter sido arrombada e dela roubado roupas e comida na localidade do Rancho da Caça (distante mais ou menos 6 km da Penitenciária Federal), o fato de os policiais terem encontrados roupas e pegadas que seriam dos fugitivos na mesma região e, na noite desta sexta-feira, 16, um casal ter sido feito refém na localidade Riacho Grande (onde fica localizado a Penitenciária Federal), os policiais tiveram condições de focar as buscas numa determinada região, precisamente entre a área onde fica localizado o Complexo Penal (Federal e Estadual) e a Serra Mossoró.

Na casa invadida no Riacho Grande, os dois fugitivos teriam se identificado para os proprietários e pedido comida. Assistiram TV e viram as redes sociais. Ao irem embora, levaram comida e frutas. No final da tarde deste sábado, a Polícia teria detectado uma ligação que partiu da região e teriam passado a rastrear, numa tentativa de localizar os fugitivos. Os carros que estão procurando acessar a região, são todos revistados. Os moradores que precisam sair, também precisam abrir o porta mala do carro e quem estão levando no banco traseiro.

Ainda na tarde deste sábado, a governadora Fátima Bezerra anunciou a vinda à Mossoró, do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, para acompanhara os trabalhos da força tarefa.

Quem tiver qualquer informação dos fugitivos, deve ligar imediatamente para 190 ou 181.