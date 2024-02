Ezequiel Ferreira se reúne com o deputado federal Túlio Gadêlha. A visita de cortesia foi no gabinete da Presidência da ALRN, nesta quinta-feira (22), e o encontro teve como objetivo abordar ações realizadas no Estado e discutir a conjuntura política regional. "Viemos conhecer as boas iniciativas que a ALRN tem realizado a favor da população do Rio Grande do Norte e que são bons exemplos para levarmos também para Pernambuco ou até mesmo para a Câmara Federal", disse o parlamentar federal após o encontro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), se reuniu nesta quinta-feira (22) com o deputado federal Túlio Gadêlha (REDE-PE). A visita de cortesia foi no gabinete da Presidência da ALRN e o encontro teve como objetivo abordar ações realizadas no Estado e discutir a conjuntura política regional.

"Viemos conhecer as boas iniciativas que a ALRN tem realizado a favor da população do Rio Grande do Norte e que são bons exemplos para levarmos também para Pernambuco ou até mesmo para a Câmara Federal", disse o parlamentar federal após o encontro.

Ezequiel colocou o Legislativo potiguar à disposição do deputado e do povo pernambucano. "A Assembleia do RN tem realizado um trabalho que tem virado referência para diversas Casas Legislativas pelo país e estamos dispostos a colaborar com os demais Estados que tenham interesse em conhecer o trabalho realizado por nossos servidores", disse.

A ALRN venceu as quatro últimas edições do prêmio Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). Em 2019, 2021 e 2022, conquistou o troféu na categoria Gestão, respectivamente com os projetos Sistema Legis RH, e-Legis e Legis Plenário, sistemas desenvolvidos pelos próprios servidores da Casa, por meio da Diretoria de Gestão Tecnológica. Já em 2023, a conquista foi com o projeto Assembleia e Você, na categoria Atendimento ao Cidadão.

Também estiveram presentes na reunião o presidente estadual do Partido Rede Sustentabilidade, João Gentil, e o vereador de Natal, Eribaldo Medeiros, que também é filiado à legenda.