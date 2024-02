Toda a zona urbana de Mossoró já conta com iluminação 100% de LED. Com essa iniciativa, realizada por meio do programa “Mossoró Iluminada”, a cidade alcançou não só uma iluminação mais eficiente e econômica, mas também contribui para a preservação do meio ambiente, produzindo mais luz (lumens), por watt consumido levando à economia de energia de 50% a 80%, quando comparado a tecnologias tradicionais resultando em redução de custos e de emissão de carbono.