Prefeitura inicia obras de construção de duas UBSs nas Comunidades Favela e Sussuarana. As duas unidades básicas de saúde são parte de mais de 40 obras anunciadas pelo prefeito Allyson Bezerra como parte do programa “Mossoró Realiza”, que tem como objetivo levar investimentos, benefícios e qualidade de vida para a população mossoroense. "Estamos comprometidos em fornecer saúde, atenção básica e uma equipe multidisciplinar para atender às necessidades da população", afirmou o prefeito ao assinar a autorização para início das obras nas comunidades.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assinou nesta terça-feira (28) a ordem de serviço autorizando o início das obras de construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma no Assentamento Favela e outra na Comunidade de Sussuarana, na zona rural de Mossoró.

Esta é mais uma das 40 obras anunciadas pelo prefeito como parte do programa “Mossoró Realiza”, que tem como objetivo levar investimentos, benefícios e qualidade de vida para a população mossoroense.

No total, serão construídas 14 unidades básicas de saúde (UBS) em Mossoró, sendo 11 na zona rural e 3 na zona urbana. "Estamos comprometidos em fornecer saúde, atenção básica e uma equipe multidisciplinar para atender às necessidades da população", afirmou o prefeito Allyson.

Além disso, a gestão do prefeito já entregou uma nova praça no Assentamento Favela, equipada para atender às necessidades dos moradores, que estiveram presentes no ato de assinatura e expressaram gratidão ao prefeito por mais essa melhoria para a comunidade.

Na assinatura na Comunidade de Sussuarana o Líder Comunitário, Aurivanaldo, expressou gratidão ao prefeito pela realização desse sonho que a comunidade aguardava há mais de 30 anos.

“Quero aqui agradecer em nome da comunidade, por ver de perto essa assinatura que há anos a comunidade aguardava. Motivo de muita alegria, foram muitas promessas e agora com a assinatura do prefeito Allyson vai se tornar realidade, a palavra aqui é gratidão, um sonho que a gente nem imaginava que ia acontecer, mas o senhor veio e realizou,” disse Aurivanaldo.