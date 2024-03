Mais um suspeito de prestar apoio aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró é preso

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (8), em Fortaleza/CE, mais um indivíduo acusado de prestar apoio aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró.

A prisão do homem ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara Federal de Mossoró.

Com mais essa detenção realizada hoje, desde a data da fuga de Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 34 anos, ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2024, já foram efetuados, ao todo, cinco cumprimentos de mandados de prisão.



Também foi cumprida uma prisão em flagrante delito e realizas buscas em diversos endereços nas cidades de Mossoró/RN, Baraúna/RN, Aquiraz/CE e Quixeré/CE.

A operação de recaptura tem prosseguimento e é integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, representada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.