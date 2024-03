Corpo de trabalhador que caiu em poço de mina em Currais Novos é encontrado. José Alrante Victor de Oliveira, de 33 anos, foi encontrado sem vida, nesta quinta-feira (14). A vítima, que trabalhava na Mina Brejuí, desapareceu na manhã da quarta-feira (13), após cair em um poço no local, com cerca de 30 metros de profundidade. De acordo com o Tenente Tertuliano, comandante do Corpo de Bombeiros de Currais Novos, o corpo foi resgatado após a retirada de parte da água do poço, através da utilização de 3 bombas de água da mineradora para a qual a vítima trabalhava.

O corpo de José Alrante Victor de Oliveira, de 33 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (14). O homem, que trabalhava na Mina Brejuí, em Currais Novos, desapareceu na manhã da quarta-feira (13), após cair em um poço no local, com cerca de 30 metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros do município foi acionado logo após o desaparecimento e iniciou as buscas.

De acordo com o Tenente Tertuliano, comandante do CBM, o corpo foi encontra e resgatado após a retirada de parte da água do poço.

Segundo ele, foram utilizadas 3 bombas de água da mineradora para a qual a vítima trabalhava. “A mineração virou o dia fazendo esse trabalho de retirada de água”, disse o tenente.

Por meio de nota, a empresa Mineração Tomaz Salustino S/A, expressou pesar pela perda do trabalhador e afirmou que está prestando assistência à família e colaborando para os trabalhos periciais no local do acidente.

A Mina Brejuí é considerada a maior mina de scheelita da América do Sul, e fica localizada no entorno da cidade de Currais Novos, distante cerca de 8 km do centro.

A polícia civil vai investigar o caso.