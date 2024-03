Polícia Civil incinera cerca de 130 quilos de drogas apreendidas em Mossoró. Os entorpecentes foram apreendidos entre os anos de 2023 e 2024, em ações policiais realizadas em Mossoró e região. A incineração ocorreu em uma das caldeiras da empresa de beneficiamento de castanha (USIBRAS), em Mossoró, e contou com a participação de uma equipe do ITEP e do Ministério Público.

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) incineraram, na quinta-feira (14), cerca de 132 quilos de drogas apreendidas, entre maconha, crack e cocaína.

Os entorpecentes foram apreendidos entre os anos de 2023 e 2024, em ações policiais realizadas em Mossoró e região.

A incineração ocorreu em uma das caldeiras da empresa de beneficiamento de castanha (USIBRAS), em Mossoró, e contou com a participação de uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e do Ministério Público. O processo de incineração ocorreu sob autorização do judiciário.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.