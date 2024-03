Suspeito de homicídio entra em confronto com a polícia e termina preso, em Areia Branca . O caso aconteceu durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (18). De acordo com as informações, ao entrarem no imóvel indicado pelo mandado os policiais foram recebidos a tiros pelo investigado, um homem identificado como Jackson Breno, conhecido como “Pelezinho”. Ele ainda chegou a fugir do local, pelos telhados das casas vizinhas. Houve revide e o homem acabou ferido na região da perna. Ele se entregou e foi socorrido para o hospital de Areia Branca e, em seguida, transferido para o HRTM em Mossoró. “Pelezinho” já respondia na justiça por tráfico de drogas e estava em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Um homem identificado como Jackson Breno, conhecido como “Pelezinho”, foi alvejado na perna durante um confronto com a polícia civil, nesta segunda-feira (18), no município de Areia Branca.

De acordo com informações do delegado Raphael Laboissière, os policiais estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão contra o homem, suspeito do cometimento dos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Quando a equipe entrou no imóvel indicado pelo mandado, foi recebida a tiros por “Pelezinho”, que ainda chegou a fugir pelos telhados das casas vizinhas. Em resposta a injusta agressão, os policiais também efetuaram disparos, resultando em um confronto armado.

Ferido, o investigado se entregou e foi imediatamente socorrido pela Polícia Civil para o Hospital Sarah Kubitschek, em Areia Branca, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, para tratamento especializado.

Durante as buscas, foram encontrados, além de uma arma de fogo, materiais relacionados ao crime de tráfico de drogas, que foram apreendidos e apresentados para as devidas providências. As investigações continuam para esclarecer todos os fatos relacionados ao caso.

Ainda segundo o delegado, “Pelezinho” já havia entrado em confronto com os mesmo policiais em outra ocasião, quando era alvo de outra operação relacionada a tráfico de drogas.

Ele, inclusive, já responde por este crime e estava cumprido pena em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica.

A ação contou com o apoio da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE).

A Policia Civil solicita que a população continue colaborando com as investigações, enviando informações através do número 181.