Bandidos furtam um transformador e 320 metros de cabos de baixa tensão em Mossoró

O número de potiguares afetados pelos furtos de cabos e equipamentos da rede elétrica entre 1º de janeiro e 18 de março deste ano passou dos 83 mil. Esse número representa crescimento de 99% em relação ao mesmo período de 2023.

A Neoenergia Cosern registrou cinco novas ocorrências de furtos de cabos e transformadores, além da quebra de dois postes, em três dias.

Os bandidos atuaram nas cidades de Macaíba, Currais Novos, Touros, Mossoró e Galinhos entre o sábado (16) e o início da tarde desta segunda-feira (18). Nesses municípios, os criminosos furtaram quase 5,3 quilômetros de cabos de energia.

“A organização criminosa especializada no furto de cabos e equipamentos elétricos atua em todas as regiões potiguares. Nossos registros detalham ações em cidades da Região Metropolitana, do litoral Norte, do Seridó, do Agreste, Oeste e Alto Oeste. O número de pessoas afetadas com essas ações praticamente duplicou em menos de três meses quando comparamos com o mesmo período de 2023. Para todos os casos, registramos um Boletim de Ocorrência e comunicamos à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed/RN)”, explica Osvaldo Tavares, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.

Conforme levantamento da Neoenergia Cosern, as investidas criminosas registradas entre 1º de janeiro e esta segunda-feira se espalharam por 44 cidades potiguares, distribuídas em todas as regiões do estado.

O caso mais recente ocorreu às 13h19 desta segunda-feira, em Galinhos, no litoral Norte. Os criminosos furtaram 15 vãos de cabos de média tensão, o equivalente a 3.900 metros.

Também nesta segunda-feira, em Mossoró, os bandidos furtaram um transformador e outros 320 metros de cabos de baixa tensão da rede de postes.

No domingo (17), o crime de furto de cabos foi registrado na Comunidade Quilombo dos Palmares, na zona rural de Macaíba. A organização criminosa subtraiu, nessa empreitada, um transformador e mais 105 metros de cabos de baixa tensão.

No mesmo dia, na zona rural de Currais Novos, na Comunidade São Sebastião, outros 120 metros de cabos elétricos de baixa tensão foram furtados e dois postes danificados.

No sábado (16), cerca de 900 metros de cabos foram furtados na área do Assentamento Fazenda Coelho I, na zona rural de Touros.

Prisões

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, com a Neonergia Cosern e com a Secretaria de Tributação (SET/RN) deflagrou a 14ª fase da Operação Sucata na quinta-feira (14) e prendeu duas pessoas em flagrante pelo crime de receptação qualificada de itens da rede elétrica furtados.

Um deles tinha um depósito de fios de fibra óptica de telecomunicações e tubos de ferros usados para passagem de petróleo e outro estava com 50 quilos de cobre furtados.

A ação contou com as investigações da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Macau. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.