Polícia prende um suspeito e apreende armas e munições em Baraúna. A ação conjunta, envolvendo a força-tarefa de recaptura dos presos da penitenciária federal de Mossoró, coordenada pela SENAPEN, aconteceu por volta das 15h30 desta terça-feira (19), no bairro Cinderela, na zona urbana de Baraúna. A inteligência das polícias penais do Ceará e do RN conseguiram localizar o armamento e prendeu o suspeito em flagrante. Apesar de ter sido capturado pela força-tarefa, o Ministério da Justiça descartou o envolvimento dele na fuga de Deybson e Rogério.

Uma ação da força-tarefa de recaptura dos presos da penitenciária federal de Mossoró resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de armas e munições, nesta terça-feira (19), no município de Baraúna.

O local onde as armas estavam escondidas, no bairro Cinderela, foi localizado por volta das 15h30, por meio do trabalho da inteligência das polícias penais do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, uma pistola taurus calibre 380, modelo 838, e 3 carregadores com 54 munições.

O preso foi conduzido para a 2ª delegacia de polícia civil de Mossoró. Apesar de ter sido capturado pela força-tarefa, o Ministério da Justiça descartou o envolvimento dele na fuga de Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, conhecido por Martelo, e de Deibson Cabral Nacional, de 34 anos, conhecido por Tatu,.

A ação teve participação foi coordenada pela SENAPEN e ainda contou com o apoio operacional das equipes da PMRN, ROCAN, PPRN GEP.