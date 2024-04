Concurso: Tranquilidade marca provas do concurso da Assistência Social neste domingo

Mais de 3 mil pessoas se inscreveram no certame, que é gerenciado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN). Além das vagas imediatas, estão sendo ofertadas 250 vagas para cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas para os cargos de Agente Administrativo (3), Cuidador Social (9), Educador Social (12), Assistente Social (12), Psicólogo (10), Técnico de Nível Superior (2) e Técnico de Nível Médio (2). A remuneração inicial varia de R$ 1.527,88 a R$ 4.211,17.

O clima de tranquilidade marcou a aplicação das provas do concurso público da Prefeitura de Mossoró neste domingo (31). O concurso é voltado ao preenchimento de 50 vagas imediatas em cargos de níveis médio e superior da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC).



Mais de 3 mil pessoas se inscreveram no certame, que é gerenciado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN). Além das vagas imediatas, estão sendo ofertadas 250 vagas para cadastro de reserva.



“Hoje é um dia histórico para o Município de Mossoró, pois a realização do concurso público representa um avanço na assistência social. É a valorização da assistência social em si, mas também a valorização do serviço público de uma forma geral, dos servidores públicos, que terão seu quadro ampliado”, disse Erison Natécio, secretário de Assistência Social e Cidadania.



As vagas estão distribuídas para os cargos de Agente Administrativo (3), Cuidador Social (9), Educador Social (12), Assistente Social (12), Psicólogo (10), Técnico de Nível Superior (2) e Técnico de Nível Médio (2). A remuneração inicial varia de R$ 1.527,88 a R$ 4.211,17.