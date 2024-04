Técnico de conserto de celular é preso com aparelho roubado, em Areia Branca. O homem, de 29 anos, foi preso nesta terça-feira (2). O investigado foi surpreendido com a chegada da Polícia Civil e a princípio negou a situação. Com provas que fazem parte do corpo da investigação, os policiais apresentaram as informações ao suposto autor do crime, que diante dos fatos precisou ser levado à Delegacia. A PCRN orienta que a população adquira somente aparelhos celulares com procedência conhecida, com nota fiscal ou outro documento que comprove a sua origem.

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia de Areia Branca (42ª DP de Areia Branca) prenderam em flagrante, na terça-feira (02), um homem, de 29 anos, que trabalha com conserto de aparelhos celulares no município de Areia Branca, região da Costa Branca. Ele foi pego com um aparelho celular roubado.

O investigado foi surpreendido com a chegada da Polícia Civil e a princípio negou a situação. Com provas que fazem parte do corpo da investigação, os policiais apresentaram as informações ao suposto autor do crime, que diante dos fatos precisou ser levado à Delegacia.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para a realização do exame de corpo de delito e depois encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A PCRN orienta que a população adquira somente aparelhos celulares com procedência conhecida, com nota fiscal ou outro documento que comprove a sua origem.

Além disso, ressalta a importância de incluir, no momento da confecção do Boletim de Ocorrência (B.O.) do furto/roubo, o IMEI dos equipamentos, disponível no documento fiscal.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.