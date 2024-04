Mossoroense investigado por vários homicídios é morto a tiros em Assú. O crime aconteceu no final da noite desta quarta-feira (3), no conjunto Cristóvão Dantas. A vítima foi identificada como Belidson Bruno da Silva, de 24 anos, conhecido como “Bruno de Sasa”. Segundo informações do delegado Luís Antônio, do plantão de Mossoró, por volta das 23h30, a vítima estava comendo uns pastéis, acompanhado de um cunhado, quando suspeitos saíram de dentro de um matagal que havia na frente do local e desferiram vários disparos contra ela. O delegado acredita que, pelo menos, duas pessoas participaram do crime.

O delegado acredita que, pelo menos, duas pessoas participaram do crime, pela quantidade de disparos que foram efetuados. Segundo ele, a perícia do Itep recolheu no local 13 cápsulas de pistolas calibre .380 deflagradas. A vítima foi atingida por cerca de 10 disparos.

Ainda de acordo com o delegado, Bruno já havia sido preso e era processado e investigado por vários homicídios. “Inclusive, ele foi faccionado de uma das facções desse estado”, disse.

Ele também era investigado por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram mais de R$ 300 em dinheiro fracionado e macônia. No quarto, no fundo da casa da avó, onde ele também morava, também foi encontrado material para embalagem de drogas e uns pratos, usado para dividir e embalar os entorpecentes.

Os dados colhidos durante a noite serão encaminhados para a delegacia de Assú, que será responsável por investigar o crime.