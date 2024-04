URGENTE: Polícia Federal prende Tatu e Martelo na cidade de Marabá, Pará. Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo ou Querubim, de 35 anos, estavam sendo procurados desde o dia 14 de fevereiro de 2024, após fugirem do presídio federal de Mossoró e protagonizarem a primeira fuga de uma penitenciária federal de segurança máxima no país. A dupla foi capturada nesta quinta-feira (4), na cidade de Belém, no Pará. O MH está apurando mais detalhes sobre a prisão.

Os dois, possivelmente, estariam tentando chegar ao estado do Acre para, de lá, fugirem para a Bolívia.

O MOSSORÓ HOJE está apurando mais detalhes sobre a prisão.





PRISÕES

Na segunda-feira (1º) a Polícia Federal prendeu, em Fortaleza, capital do Ceará, mais um envolvido com os fugitivos.

Trata-se de João Victor Xavier da Cunha, de 25 anos, natural do município de Baraúna-RN. Foi localizado pela PF numa pousada da Praia do Futuro, na capital alencaria.





RESPONSABILIZAÇÕES SOBRE A FUGA



Também na segunda, a Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou que havia concluído o relatório sobre a responsabilidade de servidores da Penitenciária na fuga de Tatu e Martelo. O resultado da apuração aponta que não há indícios de corrupção.

No entanto, de acordo com a corregedora-geral, Marlene Rosa, há o indicativo de que houve falhas nos procedimentos carcerários de segurança.

10 servidores irão responder a três Processos Administrativos Disciplinares (PADs), enquanto outros 17 assinarão Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual se comprometem com uma série de medidas — entre as quais, não podem cometer as mesmas infrações e terão de passar por cursos de reciclagem.