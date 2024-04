Concurso da Uern teve um total de 18.965 inscritos; provas acontecem em 21 de abril

Concurso da Uern teve um total de 18.965 inscritos; provas acontecem em 21 de abrilNesta segunda-feira (8), a Comissão Central do Concurso público da Universidade se reuniu com o coordenador geral e gestor de projetos Idecan para acertar detalhes do certame, que será realizado no dia 21 de abril. O concurso está ofertando 106 vagas, sendo 66 para docentes e 40 para técnicos. As provas serão aplicadas em Mossoró, nos turnos matutino e vespertino, em mais de 30 locais. Conforme o Major Melo, os candidatos poderão conferir o local de prova no dia 12 de abril, no site do Idecan.

A Comissão Central do Concurso público da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) reuniu-se nesta segunda-feira (8) com o coordenador geral e gestor de projetos do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), Major Melo, para acertar detalhes do concurso público que será realizado no dia 21 de abril.

“São milhares de pessoas aguardando esse concurso. Nossa expectativa é de que tudo transcorra conforme o planejado e a gente possa nomear os aprovados ainda este ano”, afirmou a reitora Cicília Maia.

Com oferta de 106 vagas, sendo 66 para docentes e 40 para técnicos, o concurso da Uern teve um total de 18.965 inscritos. As provas serão aplicadas em Mossoró, nos turnos matutino e vespertino.

Serão utilizados mais de 30 locais de prova. Conforme o Major Melo, os candidatos poderão conferir o local de prova no dia 12 de abril, no site do Idecan, área do candidato.

A presidente da Comissão do Concurso, profa. Isabel Amaral, agradeceu a atenção do Major Melo e ressaltou o empenho da Comissão do Concurso desde o ano passado.

“São meses de muito trabalho e dedicação. São quatro editais diferentes e sabemos que um concurso como esse envolve muitas vidas, a responsabilidade é grande”, afirmou Isabel.

TOTAL DE INSCRIÇÕES

Das 106 vagas oferecidas no concurso, 66 são para docentes e 40 para técnicos. A seleção de técnicos contempla vagas em áreas específicas, com cargos de nível superior e médio.

Os cargos de Agente Técnico Administrativo, Agente Técnico Especializado e Técnico de Nível Superior foram os mais procurados, contabilizando 15.720 inscrições (11.976 pagantes e 3.744 isentos).

A demanda por cargos de Professor de Nível Superior chegou a 2.463 inscrições (2.227 pagantes e 236 isentos).

Para o cargo de Advogado foram 462 inscrições registradas (346 pagantes e 116 isentos).

Por último, os cargos de Agente Técnico Instrutor de Língua de Sinais, Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais e Instrutor Musical receberam 320 inscrições (295 pagantes e 25 isentos).