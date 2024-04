Professor Frank Felisardo assume Secretaria de Cultura de Mossoró-RN

Com formação acadêmica e larga experiência em planejamento, economia e administração, atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Mossoró, professor Frank Felisardo, recebeu a missão do prefeito Allyson Bezerra, nesta sexta-feira, 12, para comandar os eventos sócio culturais de Mossoró, como o MCJ e o Mossoró, Sal & Luz, assim como os demais eventos que injetam grandes somas de recursos na economia local.

A Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró passa a ter novo secretário a partir desta sexta-feira (12). Frank Felisardo, atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), assumirá a pasta.

A portaria de nomeação, assinada pelo prefeito Allyson Bezerra, foi publicada nesta sexta-feira, 12, no Diário Oficial de Mossoró (DOM). O gestor está unindo o fator que aquece a economia a pasta de desenvolvimento econômico.

A nomeação pretende integrar as áreas da cultura e turismo para gerar desenvolvimento econômico. Frank Felisardo ficará à frente da organização do Mossoró Cidade Junina, maior evento do Município e uma das maiores festas juninas do país e que aquecem a economia local, com injeção de grandes somas financeiras no comércio e no setor de serviços como hotéis, restaurantes e salões.

Frank é graduado em Administração pela UERN; Especialista em Administração e Negócios, pela Universidade Regional do Cariri – URCA; Mestre em Administração Organizacional pela UFRN; Doutor pela Universidad Politecnica da Cataluña, Barcelona; É professor da UERN.

Já atuou como diretor da UNP Campus Mossoró e diretor administrativo da Faculdade Católica do RN, coordenando processos de implantação, expansão e gerenciamento de cursos e Campus.

Tem experiência nas áreas de Administração, com ênfase em Administração Organizacional, atuando principalmente nas áreas Administrativa, Financeira, de Planejamento, Gestão de Projetos e de Gestão Estratégica.

Na gestão do prefeito Allyson Bezerra, Frank já atuou como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão e atualmente é titular da SEDINT.

Missão

Recebe a pasta com a missão de realizar o MCJ 2024 com a mesma grandiosidade que foi projetado pelo colega professor Etevaldo Almeida e sucedido pelo agente cultural Igor Ferradaes, respectivamente nos anos de 2022 e 2023.

O primeiro compromisso

Na próxima terça-feira (16), Frank Felisardo e o prefeito Allyson Bezerra vão lançar a 3ª edição do "Mossoró, Sal & Luz", o maior festival gospel do Rio Grande do Norte. Será no auditório principal do Hotel Villa Oeste, no Alto de São Manoel. Aberto ao público.