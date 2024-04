Fatalidade: criança de 6 anos morre engasgada com pedaço de carne em Areia Branca. O caso aconteceu na noite deste domingo (14). As informações são que Josué Caleb estava comendo um espetinho, na comunidade de Redonda, quando se engasgou com um pedaço de carne. O menino ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Sara Kubitschek, onde tentaram reanimá-lo, mas ele acabou não resistindo.