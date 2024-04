Mossoró Rural: 17 Apicultores do Assentamento Jurema recebem assistência técnica

Na manhã desta terça-feira (23), os apicultores do Assentamento Jurema, na zona rural de Mossoró, participaram de uma ação no programa “Mossoró Rural”. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promoveram uma palestra para os apicultores da região com o consultor em apicultura, Robson Raad.



A atividade de Apicultura no Assentamento Jurema tem parceria da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sebrae. A comunidade conta 17 apicultores assistidos pelo programa de assistência técnica que tiveram a oportunidade de conhecer novas técnicas de manejo com o especialista da área. Em sua apresentação aos apicultores, Robson Raad destacou a metodologia testada há muito tempo.



“A nossa ideia aqui é transferir para o pessoal da apicultura uma tecnologia que a gente já vem testando há muito tempo. Percebemos que no Nordeste tem uma situação muito favorável. A nossa metodologia de trabalho é sistematizar a produção de uma forma racional”, explicou.

Titular da Secretaria de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira ressaltou a importância da consultoria técnica voltado ao pequeno produtor rural do município. “Estamos hoje aqui em Jurema com o consultor de renome nacional fazendo esse trabalho de interação. Estamos realizando essa troca de experiências e aprendizados para termos o aumento da produtividade, com dicas de manejo, tecnologia, que fará com que os apicultores consigam ter um bom rendimento em sua cadeia produtiva”.



Gestor estadual de Apicultura do Sebrae no Rio Grande do Norte, Nelson Souza também esteve presente ao encontro e salientou a importância da parceria entre a Prefeitura de Mossoró e o órgão voltado para a zona rural do município.



“O Sebrae tem uma parceria com a Prefeitura de Mossoró para o desenvolvimento do agronegócio. E um dos projetos desenvolvidos na região é o de apicultura e meliponicultura, onde atendemos aproximadamente 20 agricultores no projeto. O nosso objetivo é desenvolver a base da cadeia, a parte de manejo e sanidade, além de desenvolver a questão da gestão e da comercialização”.



APICULTORES



Os apicultores atendidos pelo programa “Mossoró Rural” estiveram presentes ao encontro. Eles destacaram a importância de participarem da consultoria técnica.



“A consultoria é muito importante porque é onde os apicultores e meliponicultores têm a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Tem técnicas novas que facilitam o manejo de forma simples e isso ajuda a eles a sobressaírem em questões que enfrentamos no dia a dia”, disse Irailson Moisés, apicultor de Jurema.



“O Robson Raad (referindo-se ao palestrante) é uma pessoa que entende muito de apicultura. Ele sabe, gosta de fazer e ensina muito bem para todos nós apicultores que visamos aperfeiçoar o nosso trabalho. Graças a Deus está dando certo”, falou Francisco Pedro da Silva, também apicultor da comunidade.

O programa “Mossoró Rural” vem transformando o cenário agropecuário da cidade, fortalecendo as comunidades rurais e promovendo o desenvolvimento sustentável, apoio à agricultura local e garantindo o sustento dos agricultores familiares do município.



As atividades desenvolvidas pelo programa permitem ao agricultor conseguir acesso às tecnologias, os manejos atuais, fazendo com que tenha mais ferramentas e mais condições de produzir com menor custo.