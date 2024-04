Presença da Força Penal Nacional na Penitenciária Federal de Mossoró é prorrogada até junho. Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizando a prorrogação foi publicada na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial da União. Conforme o documento, a força penal nacional irá realizar treinamento, serviços de sobreaviso e reforço da segurança externa da Penitenciária Federal em Mossoró. Os policiais deverão permanecer no local até o dia 21 de junho de 2024.

Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação da permanência da Força Penal Nacional na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, por um período de mais 60 dias.

O documento foi publicado na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial da União. Segundo ele, a prorrogação do emprego da Força, em caráter episódico e planejado, será para treinamento, sobreaviso e reforço da segurança externa da Penitenciária. Os policiais deverão permanecer no local até o dia 21 de junho de 2024.

Ainda de acordo com a portaria, os treinamentos serão realizados na Penitenciária Federal em Mossoró e serão coordenados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“O número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação”, diz o documento.