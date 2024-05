Governo do RS pede apoio da Força Nacional para combater saques e roubos. Ao todo, serão enviados 400 integrantes da Força Nacional e 120 viaturas. O governador Eduardo Leite também anunciou, no final da tarde desta terça-feira (7), a implementação do Programa Mais Efetivo, que visa reforçar as forças de segurança, a partir do emprego de militares inativos. A ideia é fortalecer o combate a práticas criminosas que se disseminaram durante a crise no Rio Grande do Sul.

No final da tarde desta terça-feira (7) o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, afirmou que estratégias e processos desenvolvidos devido às enchentes de 2023 embasam as ações em resposta à catástrofe climática que atingiu o estado este ano.

Na oportunidade, o gestor anunciou a destinação, em um primeiro momento, de R$ 200 milhões em recursos emergenciais para o enfrentamento da crise atual.

Leite destacou que é primordial agilizar o encaminhamento dos recursos. "Aprendemos muito com o episódio da enchente no Vale do Taquari no ano passado. Não pode haver burocracia. É preciso colocar o recurso na ponta logo, para que os municípios tenham capacidade de resposta", afirmou.

"Todos os municípios que estão decretando situação de emergência vão receber os valores. Nesta primeira leva dos repasses Fundo a Fundo, serão 70 milhões de reais no total, o que representa cerca de 200 mil reais para cada município", acrescentou o governador.

As verbas serão destinadas para áreas como Defesa Civil, Assistência Social, Saúde e Infraestrutura. Serão R$ 70 milhões em repasses Fundo a Fundo aos municípios para ações emergenciais; R$ 50 milhões por meio do programa Volta por Cima, beneficiando 20 mil famílias inscritas no CadÚnico; R$ 10 milhões para hospitais atingidos e com necessidades emergenciais; R$ 40 milhões para recuperar e desobstruir estradas; e R$ 30 milhões em Aluguel Social, contemplando 75 mil famílias.

O Executivo também está articulando com deputados e senadores do Rio Grande do Sul demandas para reconstrução do Estado.