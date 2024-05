Acusado de violentar sobrinha de 6 anos se entrega a Polícia

O crime, que deixou a população da região revoltada, aconteceu no final da tarde de domingo, quando o sujeito recebeu autorização da irmã para levar a sobrinha ao culto, em Areia Branca-RN. Após o ato religioso, ele levou a criança para casa e praticou o crime. A mãe da criança ficou sabendo da história e gravou a confissão do irmão em vídeo, que terminou nas redes sociais. A Justiça decretou a prisão preventiva do do sujeito ele fugiu. Nesta quarta-feira, 8, ele se entregou em Vitória de Santo Antão, na grande Recife, no Pernambuco.