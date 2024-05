Criminosos mandam homem descer de caminhão e o executam a tiros em Porto do Mangue. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Magaivery Ferreira de Morais, de 34 anos, natural de Mossoró. De acordo com o delegado Raphael Laboissière, a vítima seguia para o trabalho, em Porto do Mangue, acompanhada de outras três pessoas, quando o veículo foi interceptado. Os suspeitos, todos encapuzados, teriam ordenado que os trabalhadores deitassem no chão e, em seguida, executaram Magaiver. Nenhuma outra pessoa foi ferida. A polícia civil vai investigar o crime.