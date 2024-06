Vítima de atropelamento, Paulo Doido morre na UTI do HRTM

Paulo Doido, como era conhecido Paulino Duarte Morais, de 58 anos, havia sido atropelado por uma motocicleta no dia 28 de maio na Av Presidente Dutra, no Grande Alto São Manoel. Socorrido pelo SAMU para o HRTM, foi submetido a cirurgia complexa na cabeça e colocado na UTI. Nesta sexta-feira, por volta das 23 horas, sofreu complicações e faleceu. O sepultamento será no cemitério da localidade Barrinha, em Mossoró-RN.