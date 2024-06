PSDB terá chapa puro-sangue com Dr. Bruno e Kinho, em Areia Branca-RN

Acontece neste fim de semana, o lançamento da pré-candidatura Dr. Bruno Filho (PSDB), escolhido pelo grupo liderado pela prefeita Iraneide Rebouças (PSDB), em Areia Branca-RN, na região da Costa Branca. O pré-candidato a vice também será tucano: Kinho de Beguinho, que hoje é vereador. Os ex-prefeitos Dr. José Alfredo e Dr. Berguinho fortalecem o apoio.

Além do partido liderado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, o PP do deputado federal João Maia e o MDB do vice-governador Walter Alves também integram a aliança. Uma multidão lotou o Caravelas Clube em Areia Branca, entre filiados aos partidos, admiradores e moradores que foram prestigiar.



“Foi uma grande demonstração de força do nosso grupo político. O povo reconhece quem trabalha. Dr. Bruno é a certeza de que Areia Branca não vai retroceder e de que vai continuar no caminho certo, do desenvolvimento. Foi uma noite memorável! Vamos juntos continuar essa história e construir um futuro cada vez melhor para nossa Areia Branca”, discursou a prefeita Iraneide Rebouças.



“Estamos aqui neste momento recebendo o caloroso acolhimento dos amigos, especialmente da prefeita Iraneide, minha amiga, irmã e parceira constante na busca por benéficos para o município, cuidando das pessoas. Nossa história demonstra nosso compromisso em acolher cada vez mais nossos cidadãos em nossa cidade, e juntos vamos continuar fazendo o melhor para o nosso povo”, afirmou Dr. Bruno, que já foi duas vezes prefeito de Areia Branca.

Adversário

O ex-deputado estadual Manoel Cunha Neto trava uma batalha judicial para se livrar dos processos do tempo que foi prefeito de Areia Branca para conseguir se viabilizar tecnicamente como pré-candidato futuro candidato, no caso pela oposição ao governo Iraneide Rebouças. Caso consiga reverter as sentenças já decretadas em Natal, Sousa, como é mais conhecido, deve ser o candidato a enfrentar Bruno nas urnas em outubro próximo.