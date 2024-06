Jovem de 23 anos é assassinado a tiros em Serra do Mel; terceiro crime em menos de 5 dias. O crime desta sexta-feira (14) aconteceu por volta das 14h30 e teve como vítima Francisco Linhares Sobrinho Neto, de 23 anos. Ele foi morto a tiros dentro de um lava jato, onde trabalhava. Este é o terceiro crime de homicídio registrado em Serra do Mel em menos de 5 dias. O primeiro foi registrado na noite da segunda-feira (10) e o segundo no início da manhã da terça-feira (11). Todos ocorreram na Vila Brasília. A polícia civil vai investigar o caso.