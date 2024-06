Dupla suspeita de roubo em supermercado morre em confronto com a polícia em Pau dos Ferros. O caso aconteceu nesta segunda-feira (17). Segundo informações, durante o final de semana, um policial militar, que estava de folga e escoltava cerca de R$ 80 mil de um supermercado, foi rendido e roubado pela dupla. De posse dessa informação, policiais civis e militares realizaram diligências para recuperar os valores e prender os autores do crime. No entanto, ao abordarem os dois homens, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. No confronto os suspeitos foram alvejados e ainda chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Dois suspeitos de praticarem crimes de roubo e arrastões em um supermercado, localizado no município de Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste, morreram em confronto com a polícia, nesta segunda-feira (17). Os dois foram identificados como Marcelo Pablo Dias e Isaías Chagas Souza, mais conhecido como Zaza.

Segundo informações da polícia civil, durante o final de semana, um policial militar, que estava de folga e escoltava cerca de R$ 80 mil de um supermercado, foi rendido pelos dois homens. Além do dinheiro, foi levado o numerário e a arma do PM.

De posse dessa informação, as equipes da PC e PM iniciaram as diligências para capturar os dois suspeitos, bem como para recuperar os bens roubados.

No entrando, os dois teriam recebido a tiros os policiais, no momento em que foram abordados. No confronto, a dupla acabou ferida e ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.