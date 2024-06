Dupla presa em Mossoró por integrar facção movimentou 50 kg de drogas em um mês

As prisões de dois homens de 23 anos aconteceram nesta quarta-feira (26), no bairro Santo Antônio. As investigações, conduzidas pela equipe da Denarc, apontaram que os investigados, integrantes de uma facção criminosa, movimentaram, em menos de um mês, mais de vinte armas de fogo e 50 quilos de maconha, "skank", "crack" e cocaína. Além disso, ambos teriam participado dos atos criminosos contra o Estado do Rio Grande do Norte, ocorridos em março de 2023.